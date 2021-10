Agentes de trânsito recebem certificados de conclusão de curso

Os agentes de trânsito Anderson Gonçalves da Silva e Nelson de Souza Junior receberam os certificados do curso de formação concluído na semana passada. Além de aulas teóricas eles também tiveram aulas práticas de pilotagem, direção, abordagens e demais atividades pertinentes à função.

“Temos a preocupação com a qualidade e segurança dos nossos usuários do trânsito e esses novos agentes vão ajudar muito nessa parceria que temos com a Polícia Militar”, ressaltou o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

O comandante do 11º BPM, major Cleverson Vieira, participou da entrega dos certificados. “Todo apoio que vem por parte do município auxilia muito nossa atividade no trânsito. É de grande valia receber esses agentes, que vão dar um atendimento melhor no trânsito”, ressaltou o comandante.

Skminka esclarece que os agentes de trânsito desempenham funções diferentes dos monitores de estacionamento rotativo. “Os monitores são funcionários da empresa contratada para cuidar do estacionamento pago. Os agentes de trânsito são servidores do município responsáveis pela fiscalização de todos os artigos do Código de Trânsito”, explica.