Saúde entregou mais 11 cadeiras de rodas motorizadas

Mais 11 cadeiras de rodas motorizadas foram entregues na sexta-feira (1º) a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A ação faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Sem Limite – Viver Sem Limites, no qual o SUS passou a oferecer equipamentos de locomoção motorizados.

Para recebê-las, os beneficiados passam primeiramente por uma triagem com a equipe do programa Restaurar, onde o município providencia os atendimentos médicos e as avaliações e após encaminha para o Ministério da Saúde, que faz o repasse do valor das cadeiras. Nos próximos dias serão entregues mais nove cadeiras.

“Antes da pandemia já tínhamos entregue 22 cadeiras, portando já estamos chegando a 40 atendimentos. Antes os pacientes tinham que receber em Cascavel, mas na atual gestão conseguimos trazer para cá”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O prefeito Tauillo Tezelli participou da entrega e explicou que o atendimento prioriza pessoas que têm atividades. “O município atende as pessoas que fazem o cadastro, depois tira as medidas e adquire os equipamentos. A partir de hoje essas pessoas terão mais qualidade de vida”, observou.

O paciente Gabriel da Silva demonstrava gratidão. “Vai ser muito importante no meu dia a dia para todas as atividades que tenho que fazer, até ir na academia”, ressaltou. O deputado estadual Douglas Fabrício e os vereadores Edilson Martins, Miltinho do Cidade Nova e Bina Teixeira participaram da entrega.