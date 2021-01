Vítima de acidente ocorrido ontem à noite morre no hospital 

O passageiro do veículo GM/Celta, placas de Campo Mourão, Robson Aleixo de Souza, 34 anos, envolvido em um grave acidente ontem à noite com uma caminhoneta Hilux, não resistiu aos ferimentos e morreu na Central Hospitalar.

O motorista do Celta, também de 34 anos, teve ferimentos leves. Ele dirigia pela avenida João Bento, sentido ao Sesc, e ao chegar no cruzamento com a rua Santa Catarina, foi surpreendido pela caminhoneta com placas de Curitiba, que invadiu a preferencial.

Como a batida foi lado do passageiro, Souza recebeu todo o impacto da colisão, ficando preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Siate e Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, onde não resistiu aos graves ferimentos. Segundo as informações ele se recuperava de uma cirurgia no esôfago feita recentemente, o que pode ter agravado seu quadro clínico.