Colisão entre carro e caminhoneta deixa homem preso às ferragens 

Um acidente envolvendo uma caminhoneta Hilux, placas de Curitiba e um GM/Celta, placas de Campo Mourão, deixou um homem de 34 anos gravemente ferido. Ele era passageiro do Celta e recebeu todo o impacto da batida, ficando preso às ferragens.

O acidente ocorreu por volta das 22h50 desse sábado, na avenida João Bento, esquina com a rua Santa Catarina, centro de Campo Mourão.

Conforme as informações, o Celta seguia pela avenida João Bento, sentido Corpo de Bombeiros/Sesc e a caminhoneta transitava pela rua Santa Catarina, em direção à área central.

O motorista da Hilux, de 44 anos, que estava acompanhado de outras pessoas não parou no cruzamento e acabou atingindo em cheio a lateral do Celta, conduzido por um homem de 34 anos.

Com o choque na lateral, o veículo de Campo Mourão foi lançado para o outro lado da rua, e o passageiro acabou preso às ferragens; O Corpo de Bombeiros precisou usar o desencarcerador para retirar a vítima do automóvel. Ele havia passado recentemente por uma cirurgia e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro em estado grave. O Samu também deu apoio no atendimento. O condutor do Celta teve ferimentos leves, enquanto os ocupantes da caminhoneta não se feriram.