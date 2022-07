Violenta colisão no Cidade Nova tomba veículo e fere duas pessoas

Duas pessoas ficaram feridas e encarceradas no interior de um automóvel que acabou tombando após colisão com outro carro, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão. A batida envolveu dois Fiats: um Palio e um Punto.

O acidente foi na manhã deste sábado, 16, na Avenida das Torres, esquina com a rua Quinto Salvadori. As circunstâncias do acidente não foram apuradas, mas pela cinemática da colisão, o motorista do Punto seguia pela avenida e o Palio pela rua Quinto Salvadori.

No cruzamento das vias, o Punto bateu forte na lateral do Palio, que acabou subindo o canteiro e tombando, ficando com os pneus para cima. Duas pessoas que estavam no veículo ficaram presas às ferragens e o Corpo de Bombeiros teve trabalho para fazer o resgate.

O Samu também prestou atendimento e as vítimas foram hospitalizadas. A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência para que as causas sejam esclarecidas. Nenhum ocupante do Punto ficou ferido.

Fotos: Anderson Domingues