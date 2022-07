Jovem morre em acidente com motocicleta na Estrada Boiadeira

O jovem Gustavo de Oliveira Leite, 20 anos, morreu vitima de acidente com a moto que pilotava na madrugada deste sábado. O acidente ocorreu na rodovia BR 487, na Estrada Boiadeira, próximo à empresa JBS, em Campo Mourão.

O jovem foi encontrado caído com a moto e já sem vida, não sendo possível concluir se ele caiu sozinho da moto ou se houve colisão com outro automóvel. Equipes do Siate e Samu estiveram no local, mas já o encontraram sem sinais vitais.

Peritos da Polícia Científica fizeram os trabalhos para levantamento da causa do acidente e liberaram em seguida o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local também para o registro da ocorrência e auxílio para as equipes se socorro.