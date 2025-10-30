Viatura tomba após colisão com veículo na Perimetral Tancredo Neves

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um Jeep Renegade foi registrado no início da noite desta quarta-feira (29) na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, no cruzamento com o semáforo da rua Panambi, em Campo Mourão.

De acordo com informações levantadas no local, o Jeep Renegade subia a rua Panambi com o semáforo aberto quando a condutora tentou cruzar a Perimetral e acabou atingindo a viatura policial, que se deslocava para atender uma ocorrência de urgência.

Mesmo com os sinais luminosos e a sirene acionados, a motorista do Jeep não percebeu a aproximação da viatura, que precisou avançar o sinal vermelho para dar continuidade ao atendimento. A colisão ocorreu na parte traseira da viatura, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que tombou lateralmente logo após o impacto.

Na viatura estavam dois soldados e uma cabo. Apesar do forte impacto e do tombamento, os policiais saíram praticamente ilesos. A policial, entretanto, reclamava de dores intensas na região cervical e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital Pronto Socorro para avaliação médica.

Em solidariedade aos colegas envolvidos, outras viaturas da Polícia Militar se dirigiram ao local do acidente para prestar apoio e auxiliar no controle do trânsito, que ficou parcialmente interrompido até a retirada dos veículos e a limpeza da via.

As causas do acidente serão investigadas. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades devem ajudar a esclarecer as circunstâncias exatas da colisão, que por pouco não terminou em tragédia.