Motorista tenta desviar de caminhão e é atingido por motocicleta

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (29), na rua Antônio Vargas Neto, que liga os bairros jardim Modelo e Santa Cruz, em Campo Mourão.

Segundo informações, o motorista de um Ford Fiesta, que subia o conhecido “descidão” do Jardim Modelo, acabou sendo surpreendido por um caminhão que trafegava à sua frente. O veículo de carga não conseguiu concluir a subida devido à forte inclinação e começou a descer de ré.

Assustado, o motorista do carro tentou desviar para evitar a colisão e acabou invadindo a contramão, momento em que foi atingido de frente por uma motocicleta conduzida por um homem de 53 anos, que descia a via.

Devido à inclinação do trecho, o motociclista não teve tempo de visualizar o carro e não conseguiu evitar o impacto. Ele ainda chegou a pular da moto antes da colisão, sofrendo escoriações e contusões. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Durante a reportagem, foi possível observar que diversos motociclistas trafegavam de forma irregular, mesmo com a rua parcialmente obstruída pelo acidente. Alguns invadiram a contramão, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.