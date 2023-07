Vereador sugere a instalação de pardal eletrônico para reduzir acidentes em CM

Na última sessão ordinária da Câmara de Campo Mourão, os 13 vereadores aprovaram a pauta de trabalhos legislativos, incluindo uma Indicação do vereador Marcio Berbet. O documento sugere a instalação de pardal eletrônico no centro da cidade.

Berbet sugeriu a implantação do equipamento eletrônico em toda a Avenida Capitão índio Bandeira no centro da cidade. “A instalação desse equipamento irá inibir os motoristas, consequentemente teremos uma redução na velocidade de carros e motocicletas que trafegam pela Avenida”, comentou Berbet.

Segundo ele, moradores – próximos a Avenida – reclamam, com muita frequência, da velocidade com que os veículos trafegam pela via. “A Indicação é resultado dos constantes pedidos dos moradores. Eles estão preocupados com a velocidade dos veículos e com o número de acidentes, envolvendo pedestres, carros e motocicletas”, disse.

Na última segunda-feira (17), uma motociclista de 37 anos morreu após se envolver em um acidente na Avenida Irmãos Pereira, paralela a Capitão Índio Bandeira, na esquina com a Rua Interventor Manoel Ribas. Uma segunda pessoa que estava na garupa da motocicleta ficou ferida.

Conforme populares que presenciaram o acidente, as duas mulheres seguiam em uma moto Honda Biz quando foram surpreendidas pelo motorista de uma Picape Renault Duster. Ele teria avançado a preferencial causando o acidente que deixou uma pessoa morta e a outra com ferimentos.

De acordo com Berbet, a ideia é instalar os pardais eletrônicos em todas as Avenidas com intenso tráfego de carros e motocicletas. “Dessa forma, iremos reduzir os atropelamentos e os acidentes”, explicou.