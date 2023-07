“Com o olhar para o futuro”, o slogan da Acicam – 70 anos

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) adotou o slogan “Com o olhar no futuro” neste ano em que a entidade comemora o 70º aniversário de fundação. Dos 399 municípios paranaenses, 296 têm ACE’s e Campo Mourão está entre as primeiras cidades do interior do Estado a criar a entidade, o que evidencia a visão e valorização do associativismo já pelas lideranças empresariais da época. Registros históricos do período apontam Campo Mourão como “campo bordejado de araucárias”, daí a exploração da madeira como primeiro ciclo econômico.

Maringá fundou a sua Associação Comercial e Industrial no mesmo ano que Campo Mourão, em 1953. Outros importantes municípios paranaenses criaram a entidade anos depois: Cascavel (1960), Cianorte (1963), Umuarama (1964), Toledo (1967), Guaíra (1976) e Guarapuava (1955). Raros eram os municípios paranaenses que contavam com ACE quando surgiu a Associação do Comércio e da Indústria de Campo Mourão (ACICM), a primeira denominação da Acicam. O pioneirismo da entidade empresarial mourãoense também fica evidenciado pela participação na fundação da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), em 1959.

O novo slogan foi apresentado à comunidade no último final de semana, durante a 2ª Noite Empresarial Acicam, pelo presidente da entidade, Ben-Hur Berbet. Além de oferecer inúmeros serviços de apoio ao setor produtivo e de atuar na defesa dos interesses do comércio e da indústria, a entidade mantém ações de responsabilidade social, é parceira de mobilizações da sociedade civil e historicamente soma-se ao poder público local na busca de conquista para a comunidade. Mesmo apartidária, a Acicam sempre esteve à frente do Movimento Acorda Comcam (que promoveu o resgate a representatividade política regional). Também esteve, por exemplo, à frente da criação da unidade local do Observatório Social do Brasil em Campo Mourão (a segunda implantada no país) e na criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam (que, inclusive, funciona na Acicam).

A maior das empresas associadas à Acicam, com sede em Campo Mourão, é a Coamo Agroindustrial Cooperativa, que lidera o ranking na América do Sul. Mas do seu quadro social fazem parte empresas de todos os portes (micro, pequenas, médias e grandes), além de muitos profissionais liberais.

Proporcionalmente ao porte do Município, a Acicam está entre as 10 maiores associações comerciais do interior do Estado.