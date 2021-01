Veículo vai parar dentro de sorveteria após acidente

Em mais um acidente de trânsito registrado em Campo Mourão, um veículo VW/Gol acabou indo parar dentro de uma sorveteria, após colisão com um Fiat Strada. O acidente ocorreu por volta das 17h30 deste domingo, na rua Eulália Carneiro de Campos, esquina com a rua João Mendes Pereira, no jardim Alvorada.

Segundo as informações, o motorista do Gol transitava pela rua Eulália Carneiro de Campos, sentido Alvorada/Perimetral, quando o condutor de um Fiat Strada, que trafegava pela rua João Mendes Pereira acabou invadindo a preferencial.

O motorista do Gol até tentou desviar, mas ainda acabou batendo na Strada e, descontrolado, o automóvel subiu a calçada, bateu na porta de blindex da sorveteria e adentrou o estabelecimento.

O Siate chegou a se deslocar ao local, mas os motoristas não se feriram e dispensaram o atendimento. Quando a PM chegou o motorista do Fiat Strada já havia saído do local.