Jovem é morto com facada em Araruna

Araruna registrou o primeiro homicídio do ano na noite deste sábado. A vítima é Wellinton Wnuczak Bordinhão Ferreira, o “Galego”, de 25 anos, morto com um golpe de faca. O crime ocorreu por volta das 23h05.

O autor do crime já foi identificado pela polícia, mas está foragido. Segundo as informações da Polícia Militar, Galego foi encontrado pela irmã, caído na esquina das ruas Avenca e Amor Perfeito no Jardim Primavera.

Ele levou uma facada na altura do umbigo, foi encaminhado para o Hospital Municipal, mas não resistiu ao ferimento. A irmã contou aos policiais que Galego vinha sofrendo ameaças de morte de uma pessoa conhecida por “Abu”.

Ela declarou ainda que chegou a ver o suspeito correndo após ferir o seu irmão. Os policiais ainda estavam acompanhando o caso no hospital, quando um amigo da vítima chegou e relatou que a pedido de Galego o levou até a casa de sua irmã, no Jardim Primavera. Ele pediu a carona já por medo das ameaças que vinha recebendo.

O motivo das ameaças, segundo o amigo, seria porque Galego teria beijado uma ex-namorada do suspeito. A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou o agressor. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Campo Mourão.