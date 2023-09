Veículo tomba em acidente e deixa dois feridos, no centro de CM

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, 14, na área central de Campo Mourão onde um dos automóveis acabou tombando. A colisão entre GM/Montana e um VW/Spacefox, aconteceu na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas.

O motorista da Spacefox de aproximadamente 45 anos dirigia pela avenida quando foi surpreendido pela Montana, que, descendo pela Interventor Manoel Ribas, não parou no cruzamento. Com o impacto na lateral, o veículo Spacefox tombou.

Equipes do Samu e Siate foram acionadas rapidamente e socorreram o motorista que ficou preso no interior do carro tombado. O condutor da Montana, de aproximadamente 65 anos, também ficou ferido e ambos foram hospitalizados. Os veículos tiveram danos de grande monta.