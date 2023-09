Mulher desaparecida em Engenheiro Beltrão é encontrada morta e enterrada em área de mata

O desaparecimento da moradora de Engenheiro Beltrão Ana Paula Correa da Silva, 34 anos, teve um desfecho trágico. Após onze dias desaparecida, a Polícia Civil localizou na tarde desta quinta-feira, 14, o corpo enterrado em uma área de mata, próximo a uma fazenda, na saída para Maringá.

Ana Paula foi vítima de feminicídio, praticado pelo ex-marido dela de iniciais J.L., 35 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 4 de setembro, após ser vista saindo de carro com ele.

Logo depois o homem retornou sozinho e, após deixar o carro que pertence a sua mãe, em casa, ele também desapareceu. A Polícia Civil iniciou uma intensa busca pelo casal, até que na segunda-feira, 11, passada, J.L. foi encontrado e detido na rodoviária de Campo Mourão.

Encaminhado para a delegacia ele dificultou o trabalho de investigação da polícia ao não revelar o local onde havia deixado o corpo de Ana Paula, o que só fez aumentar a angústia de familiares. Em audiência no Fórum, até chegou a negar ao juiz que conhecesse a ex-mulher.

Mesmo assim a polícia intensificou as buscas até que nesta quinta-feira, o delegado Fabrício Ortolan e sua equipe chegaram a uma mata na saída para Maringá, e estavam bem próximos ao local onde a vítima foi enterrada, quando J.L. decidiu colaborar. Levado ao local, ele indicou o ponto exato onde havia enterrado o corpo.

De acordo com as informações da Polícia Civil, Ana Paula foi encontrada em uma cova rasa, em meio a uma mata a cerca de 90 metros da Fazenda Valderez, em Engenheiro Beltrão. A Polícia Científica esteve no local onde realizou a perícia e, em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão fez o recolhimento do corpo para exame de autopsia que vai indicar a causa da morte. Ana Paula deixou um casal de filhos pequenos.

Com informações: Jornal Enfoque Regional