Veículo tomba após bater em árvore

Um veículo VW/Gol, acabou tombando na avenida Irmãos Pereira, quase esquina com a rua Mamborê, nas proximidades do semáforo da avenida Miguel Luiz Pereira. O acidente ocorreu por volta das 15h desta quinta-feira, em Campo Mourão.

O motorista de 18 anos disse que transitava sentido ao centro da cidade, quando uma peça do veículo teria se quebrado. Com isso ele disse que perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore, antes de tombar, ficando com os pneus para cima.

O condutor estava acompanhado de outro rapaz de 18 anos. Eles não ficaram feridos e dispensaram o atendimento do Samu.