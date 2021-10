Veículo se envolve em grave acidente ao desviar de ciclista na PR 487

O motorista de um veículo GM/Corsa ficou ferido ao bater em um VW/Gol, durante uma ultrapassagem. O acidente ocorreu na noite deste sábado na rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira), próximo a Campo Mourão.

Segundo as informações, o motorista do Corsa, de 50 anos, fazia uma ultrapassagem no Gol, quando foi surpreendido com um ciclista, que vinha em sentido contrário.

Ao desviar do ciclista, ele perdeu o controle e bateu no Gol, e acabou saindo da pista. O veículo capotou e o motorista sofreu ferimentos generalizados.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados e o motorista foi retirado por trás do veículo. Ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. O motorista do Gol não se feriu.