Prefeito de Farol teve a casa arrombada e dois carros furtados

Bandidos arrombaram a casa do prefeito de Farol, Oclécio Menezese e levaram dois carros da garagem na noite desta sexta-feira (29). Menezes disse que havia saído para participar de um jantar em comemoração ao Dia do Servidor Público e só percebeu a ação criminosa quando retornou para casa, por volta das 23h45.

Foram furtados um veículo Renault Duster, com 500 km rodados, e uma BMW X6. “Eu sai por volta das 20h30 para participar do jantar do servidor e retornei às 23h45, quando da rua já vi as luzes apagadas e imaginei que a casa havia sido arrombada”, disse o prefeito, que ao entrar encontrou a garagem vazia e a casa toda revirada.

No entanto, do interior da casa nada foi levado, o que para ele configura um ato de retaliação dos criminosos, pela sua luta junto à Polícia Militar no combate a criminalidade em Farol.

“Desde o início do mandato tenho cobrado muito o comando da Polícia Militar e também o comandante em Curitiba por conta dos furtos e roubos em nossa cidade. Troquei o comandante do destacamento e uma quadrilha foi desbaratada na cidade. No entanto, não ficaram mais que dez dias presos, por isso acredito em retaliação, pois bagunçaram muito a casa, mas não levaram nada, apenas os dois carros da garagem. Vejo com um ato de provocação”, afirmou Menezes, informando que a Duster pertence à sua sogra e foi comprada há cerca de um mês.

Segundo o prefeito, imagens de câmeras de segurança da rua mostraram um veículo passando várias vezes na rua e fazendo conversão no meio da via. No entanto, as imagens não identificam o modelo do veículo para facilitar a identificação.

Fonte: Enfoque Regional