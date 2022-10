Veículo provoca acidente e deixa motociclista ferido em CM

Um motociclista ficou ferido em mais um acidente de trânsito em Campo Morão no final da tarde deste sábado, 22. A vítima de 29 anos sofreu vários ferimentos, inclusive suspeita de fraturas.

O acidente ocorreu na avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque. Segundo as informações, um veículo VW/Parati seguia pela avenida sentido a Asa Leste/Centro, quando o motorista fez a conversão para retornar pela mesma avenida.

No entanto, durante a manobra ele não percebeu o motociclista que fazia a ultrapassagem e o fechou com o veículo. Com isso a moto bateu na lateral do automóvel.

Com o impacto, o rapaz caiu e o corpo em um poste. Ele foi atendido pelo Siate com suspeitas de fraturas em braços, perna e quadril. O motorista teve ferimentos leves.