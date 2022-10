Caminhoneta provoca grave acidente envolvendo mais quatro veículos em semáforo da Miguel Luiz Pereira

Cinco veículos envolveram-se em um grave acidente na manhã deste sábado, na avenida Miguel Luiz Pereira – BR 487 -, esquina com avenida Irmãos Pereira, trecho urbano de Campo Mourão.

A colisão foi provocada pelo motorista de uma caminhoneta Chevrolet S10, que vinha em alta velocidade acabou batendo em mais quatro veículos que haviam parado no semáforo.

O motorista chegou a frear, deixando marcas dos pneus por vários metros, mas ainda assim acabou batendo forte, causando danos em um Fiat Doblo, um Fiat Argo, Peugeot 408 e um Toyota Corolla.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves, apenas um dos motoristas teve o braço ferido por cacos de vidro. O Fiat Argo, com o impacto, foi parar no canteiro lateral da pista. Houve discussão entre os motoristas envolvidos no acidente e o condutor da caminhoneta, mas a Polícia Militar chegou e acalmou os ânimos.