Veículo ocupado por idosos se envolve em acidente e deixa dois feridos na Perimetral Tancredo Neves

Um acidente envolvendo um Fiat Palio e um Jeep Renegade deixou três pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (19), na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, cruzamento com a rua Engenheiro Mercer, em Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas no local, o Palio, ocupado por três idosos com idades entre 65 e 74 anos, seguia atrás de um caminhão cegonha. O condutor, de 73 anos, não teria percebido que o semáforo estava fechado e avançou o sinal vermelho, sendo atingido lateralmente pelo Renegade, que subia a rua Engenheiro Mercer.

Com o impacto, o veículo rodou várias vezes. O motorista do Palio saiu ileso, mas os dois passageiros — uma mulher de 74 anos e um homem de 73 — sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo encaminhados para hospitais de Campo Mourão. As vítimas são moradores de Terra Boa e estavam na cidade para acompanhamento médico.

Já a condutora do Jeep Renegade, uma jovem de aproximadamente 25 anos, não se feriu, mas entrou em estado de choque após a colisão.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e registrou a ocorrência. Testemunhas relataram que o Palio teria avançado o sinal vermelho, o que pode ter provocado o acidente.