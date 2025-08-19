Apae prepara ações na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

De 21 a 28 de agosto é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017, e visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

“Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!” será o tema da campanha deste ano..Em Campo Mourão, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) preparou uma programação variada de atividades com seus alunos durante a semana.

No dia 23 de agosto haverá uma Caminhada em defesa das escolas especializadas no Paraná, ás 8h, saindo da Praça São José.

No dia 24 de agosto será celebrada uma Missa em Ação de Graças, às 09h30, na Catedral São José. Já no dia 26 de agosto, acontece um Seminário com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua sua voz!”. O evento acontece na Casa da Cultura, às 19h30.