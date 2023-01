Veículo na contramão provoca acidente e deixa motociclista ferida

A condutora de uma motocicleta Honda Biz ficou ferida após colisão com um veículo Honda HR-V, que transitava na contramão. O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 19, na rodovia PR-317, no trevo de acesso ao Aeroporto Municipal de Campo Mourão.

O automóvel também era dirigido por uma mulher. Não se sabe o motivo da mesma estar transitando na contramão. Apesar da forte colisão, a motociclista teve apenas ferimentos leves.

Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária Estadual também se deslocou o loca para fazer o levantamento do acidente e apurar as causas.