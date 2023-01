Veículo é flagrado a quase 200km/h na PR-317

Durante uma fiscalização com radar para controle do excesso de velocidade na rodovia PR-317, no trecho entre Engenheiro Beltrão a Floresta, a Polícia Rodoviária Estadual captou uma caminhoneta trafegando em altíssima velocidade: 199km/h.

A velocidade permitida para o trecho é de 110km/h. A Polícia Rodoviária enfatiza que o excesso de velocidade e a imprudência são as principais causas dos acidentes graves nas rodovias estaduais.

“Orientamos que os condutores respeitem os limites de velocidade e as regras de trânsito para fazer uma viagem segura e tranquila”, alerta o comando da Policia Rodoviária.