Veículo invade preferencial, provoca acidente e motorista fica ferido

O motorista de um veículo GM/Corsa Classic, de 54 anos, ficou ferido após um Ford Focus invadir a preferencial, provocando a forte colisão. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 27, na avenida Goioerê, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas, centro de Campo Mourão.

Segundo as informações, um casal de Maringá havia acabado de comprar o Focus. Assim que saíram da concessionária e seguiam pela rua Interventor Manoel Ribas, sentido ao centro, o condutor acabou invadindo a avenida Goioerê.

O Corsa seguia pela avenida sentido Centro/Asa Leste e foi atingido na lateral. Com o impacto, o condutor do Corsa ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital Pronto Socorro pelo Siate. O casal que estava no Focus não se feriu.