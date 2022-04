Concluído primeiro ciclo do “fumacê” de combate a dengue

Foi concluído na manhã desta quarta-feira (27) o primeiro ciclo da pulverização acoplada em camionete, popular “fumacê”, em oito localidades com maiores índices de infestação do mosquito Aedes aegypti. Nesta primeira etapa a aplicação é realizada nos jardins Bandeirantes, Vila Urupês, Alvorada, Novo Horizonte, Aeroporto, Santa Nilce, Aurora e no distrito de Piquirivaí.

“Agora damos uma pausa de três dias para a ação do produto e na sexta-feira à tarde iniciamos o segundo ciclo, do total de cinco, nas mesmas localidades”, explica a coordenadora de campo do setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz. A pulverização é realizada sempre no início da manhã e fim de tarde, quando há menos corrente de ar.

A orientação aos moradores é deixar portas e janelas abertas durante o fumacê, cobrindo as gaiolas de pássaros, alimentos, protegendo abelhas e trocando a água dos bebedouros de animais. Esse sistema de combate ao mosquito transmissor é realizado mediante autorização da Secretaria Estadual de Saúde.

“É bom lembrar que o fumacê mata o mosquito alado. Para eliminar os focos a única maneira é não deixar recipientes com água parada”, reforça a coordenadora. Campo Mourão está com mais de 385 casos de dengue confirmados oficialmente e vários suspeitos. O município entrou em situação de epidemia da doença e por isso na semana passada foi decretado estado de calamidade pública.