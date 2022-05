Veículo invade preferencial e provoca acidente em Campo Mourão

Dois veículos se chocaram e tiveram danos de grande monta após um deles invadir a via preferencial. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, na rua Osório Barnabé Pontes, esquina com a rua Celeste Keller Dec, região do jardim Cidade Nova.

A colisão envolveu uma Fiat Strada, que seguia pela rua Osório Barnabé, e um Honda Civic, que trafegava pela rua Celeste Keller Dec.

O motorista do Honda Civic não parou no cruzamento, provocando a forte colisão na lateral da Strada. Com o impacto, o Civic rodou, parando em sentido contrário de direção.

O outro automóvel também foi parar a cerca de 10 metros do local da batida. Os danos foram apenas materiais e nenhum dos motoristas precisou de atendimento médico. A Polícia Militar orientou os dois envolvidos sobre os procedimentos.