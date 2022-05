Assistência Social recebe doação do governador do Rotary

O governador do distrito 4630 do Rotary, Wilson Godoy, fez a doação de cobertores para a campanha de inverno da Secretaria Municipal de Assistência Social. As doações foram entregues à secretária Márcia Calderan pela representante do governador, Cíntia Bonkoski.

“Agradecemos mais essa importante doação para nossa campanha, que necessita da generosidade da sociedade. Quem puder pode doar cobertas, roupas masculinas, inclusive roupas íntimas.”, reforça a secretária. Doações podem ser levadas na Secretaria de Assistência Social ou na prefeitura, que também é ponto de arrecadação.

A Operação Inverno é realizada em parceria com a Casa de Passagem São Bento José Labre para acolher pessoas em situação de rua nos períodos de queda drástica de temperaturas. “O inverno se aproxima e por isso precisamos nos preparar para atender essa demanda”, completa a secretária.