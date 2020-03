Veículo invade preferencial e bate em moto

As colisões entre carros e motos não param em Campo Mourão. Na manhã desta segunda-feira, o condutor de uma moto ficou ferido após chocar-se com um veículo Fiat Siena, que invadiu a avenida, por onde ele trafegava.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua Interventor Manoel Ribas com a avenida Manoel Mendes de Camargo. O motociclista trafegava sentido Centro/Coamo, quando o motorista do Siena acabou não parando no cruzamento.

O motorista seguia pela Interventor Manoel Ribas, sentido Centro/Perimetral Tancredo Neves. O rapaz sofreu ferimentos no braço direito e reclamava de dores no pescoço. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Pronto Socorro.