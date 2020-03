Campo Mourão Futsal é campeão da Taça Pitanga

Início de temporada impecável para o Campo Mourão Futsal. Dos seis jogos, seis vitórias. Dois campeonatos disputados e dois canecos pra conta. Na tarde desse domingo (8), se sagrou campeão da Taça Pitanga, após vencer o time da casa. Caio, Café, Sinoê, Luiz Fernando e Ernandes marcaram os gols mourãoenses na vitória por 5×3.

Na sexta, venceu o Umuarama por 2×1. No sábado, 4×0 contra o Marechal. O jogo contra o anfitrião fechou com chave de ouro o campeonato de verão, levando o título para a casa. Pré-temporada excelente para o Campo Mourão, que já estreia no Paranaense Chave Ouro no próximo dia 19, em casa, contra o São José dos Pinhais, às 19h30. Também no Belin Carolo, enfrentará o Brasília, às 11h, no primeiro jogo pela Liga Nacional.