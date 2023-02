Veículo invade Parque do lago após motorista ser fechada por moto

Um veículo GM/Celta invadiu o Parque do Lago, passando pela cerca de tela após a motorista informar que teria sido fechada por um motociclista. O acidente ocorreu por volta do horário do almoço desta quarta-feira, 22.

A jovem motorista transitava pela rua Antônio Bueno Camargo, quando teria sido surpreendida pela moto. Para evitar o choque ela fez uma manobra brusca, rodou o automóvel e avançou contra a cerca do Parque do Lago.

O veículo passou pela tela e foi parar cerca de 30 a 50 metros adentro, próximo a uma área de mata do parque. A jovem foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura em um dos braços. Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O veículo teve danos de regular monta.