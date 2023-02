Acidente impressionante “desmancha” trator em Nova Cantu

Um trator ficou completamente destruído, separado em várias partes após movimentar-se sozinho e capotar várias vezes em uma plantação, no município de Nova Cantu. O incidente ocorreu no domingo à noite.

O maquinário agrícola desmanchou-se por inteiro, ficando rodas com o eixo separados do motor. Imagens divulgadas pelo site Novo Cantu, mostram o trator separados em várias partes.

A ocorrência foi registrada na região do Cantuzão próximo a comunidade da Balsa em Nova Cantu. Segundo as informações, o operador desceu do trator por alguns minutos quando o maquinário acabou descendo em meio a roça.

O trabalhador saiu com uma moto na tentativa de alcançá-lo e evitar que o mesmo tombasse, mas não conseguiu. Felizmente os danos foram apenas materiais.