Veículo destrói barraca de lanches e bate em carreta estacionada

Um veículo GM/Astra bateu violentamente na traseira de uma carreta Scania, após o motorista perder o controle da direção e derrubar também uma barraca de lanches.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, na avenida John Kennedy, próximo ao semáforo, na entrada do Lar Paraná, em Campo Mourão.

No automóvel estavam três pessoas, o motorista de 43 anos, e dois passageiros, um de 20 anos e uma jovem de 25, única que sofreu ferimentos, mas sem gravidade. Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

De acordo com as informações, a carreta estava estacionada e o Astra seguia pela John Kennedy. Ao chegar no trevo, o motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo violentamente n barraca de lanches, e em seguida na traseira da carreta que estava estacionada.

O motorista fez o teste do bafômetro, foi constatado que ele havia consumido bebida alcoólica, mas com dosagem abaixo para configuração de crime de trânsito.

Por sorte a barraca de lanches já estava fechada, pois caso o proprietário estivesse no local, o acidente poderia ter resultado em uma tragédia. “Deus faz as coisas certas, tinha fechado mais cedo por causa dessa pandemia e por isso me livrei do acidente”, disse Adilson Vicente da Silva, dono da barraca.

Ele lamentou a perda de sua única fonte de renda. “Já estava difícil, não recebi nada do governo e estava vivendo desse negócio, que já estava fraco, com pouco movimento devido a esse coronavírus”, lamentou.