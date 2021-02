Veículo descontrolado bate em trailer de lanches

Um veículo GM/Vectra bateu violentamente em um trailer usado para venda de lanches, na área central de Campo Mourão, deixando duas pessoas feridas, na madrugada deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 01h45, na avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua Panambi.

O proprietário do carrinho de lanches, 50 anos, e um funcionário de 19 anos, ficaram encarcerados no interior do trailer e foram atendidos inicialmente pela equipe da Rotam.

O motorista do Vectra seguia sentido Centro/Lar Paraná, quando, segundo ele, teria sido fechado por outro carro. Para evitar a batida acabou perdendo o controle e indo parar em cima do trailer.

Com o impacto, os dois vendedores de lanche ficaram encarcerados no interior do carrinho, mas foram retirados do local pela equipe da Rotam, apenas com escoriações leves.

O Samu, Siate e até o caminhão desencarcerador dos Bombeiros foram acionados, mas as vítimas não precisaram ser hospitalizadas. No Vectra, o motorista estava acompanhado de mais três moças, mas eles não se feriram.