Corpo de mulher morta pelo ex-marido em Peabiru é encontrado em rio

O Corpo de Bombeiros de Maringá localizou e resgatou no Rio Ivaí, o corpo de Rosana Rodrigues da Silva, 38 anos, morta pelo ex-marido na segunda-feira passada, em Peabiru. O crime chocou a cidade pela crueldade.

O resgate ocorreu no início da noite deste sábado, próximo com a divisa do município de Floresta, cerca de 30 quilômetros do local onde teria sido jogado no rio pelo criminoso.

O ex-marido de Rosana, preso no dia seguinte ao crime, disse que matou por ciúmes e que jogou o corpo da ponte do Rio da Várzea, entre os municípios de Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão.

As buscas começaram com os bombeiros de Campo Mourão, na quinta-feira (4), após o ex-marido confessar o crime e contar que havia jogado o corpo de Rosana no Rio da Várzea. Neste sábado, além do Corpo de Bombeiros de Maringá, participaram das buscas, a Polícia Civil de Peabiru, policiais da Força Verde e Criminalística, de Maringá. O IML de Campo Mourão recolheu o corpo para autópsia, após familiares da vítima fazerem o reconhecimento.