Veículo derruba muro e bate em casa após colisão com outro carro

Uma mulher ficou ferida após bater o veículo GM/Ônix que dirigia contra outro automóvel, perder o controle da direção e derrubar o muro de uma casa, indo parar na parede do imóvel. Ela perdeu os sentidos por alguns instantes, mas quando o Samu chegou ao local ela já estava consciente.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado, na rua Panambi, próximo à rua Curitiba. A condutora do Ônix seguia sentido ao jardim Cidade Alta e logo após passar pela rua Curitiba, ocorreu o acidente.

Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Santana que estava estacionado na via acabou saindo sem perceber a aproximação do Ônix. Com isso, a condutora do veículo bateu na lateral do Santana e, descontrolado, o automóvel derrubou o muro de uma casa.

O veículo ainda chegou a bater na parede do imóvel, quebrando algumas vidraças da janela. Ferida, ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.