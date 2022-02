Incêndio destrói barracão de recicláveis, ao lado de posto de combustível em Janiópolis

Um incêndio de grandes proporções destruiu um barracão localizado ao lado ao lado de um posto de combustível, na cidade de Janiópolis. O incêndio ocorreu na tarde deste sábado, causando uma grande nuvem de fumaça preta e altas labaredas.

O incidente chamou a atenção dos moradores e causou susto pela aproximação com o posto de combustível. A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada para iniciar o combate das chamas, a qual contou também com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão que também deu apoio.

O fogo foi controlado e as causas do incêndio ainda não foram apuradas.