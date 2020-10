Veículo derruba muro do cemitério e idosa fica ferida

Um veículo Ford Fiesta, com placas de Campo Mourão bateu e derrubou parte do muro do cemitério municipal São Judas Tadeu, após a motorista de 38 anos perder o controle da direção. Uma passageira idosa, de 76 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

O acidente ocorreu por volta das 18h30 de hoje, na avenida Paraná, esquina com a rua Deolindo Gussão, no jardim Nossa Senhora Aparecida.

Segundo as informações, o veículo seguia pela avenida Paraná e a motorista teria perdido o controle ao desviar de uma motocicleta, no cruzamento com a rua Deolindo Gussão.

Descontrolado, o automóvel bateu no muro e ficou com a parte frontal do lado interno do cemitério. Além da motorita e da idosa, que ficou ferida, havia mais dois passageiros no veículo, um idoso de 75 anos e outra pessoa de 38. Apenas a idosa precisou de atendimento médico. O veículo teve danos de grande monta.