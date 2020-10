Ciclista é atropelado por caminhão na Estrada Boiadeira

O professor de ioga Alfredo Simões Pires Neto, 42 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um caminhão, na BR 487 (Estrada Boiadeira). O acidente ocorreu no início da noite deste domingo, por volta das 19h, em um trecho sem acostamento, próximo à estação rodoviária de Campo Mourão.

Ele estava acompanhada de uma ciclista, que presenciou o acidente. Segundo a mulher, o motorista do caminhão, que atropelou Neto, fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, o Samu foi acionado para dar apoio e fazer o encaminhamento ao hospital Santa Casa. O cicliista sofreu ferimentos principalmente na região da cabeça. A bicicleta usada por ele ficou bastante danificada.

O sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros, orientou para que os ciclistas redobrem os cuidados quando sairem para pedalar. “É preciso muito cuidado, usar os equipamentos de segurança e também ficar atento com a questão do horário”, disse ele.