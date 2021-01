Veículo de Engenheiro Beltrão capota na PR-158

Um veículo da marca Ford Fusion, placas Mercosul (Engenheiro Beltrão), acabou capotando na rodovia PR-158, após aquaplanar na pista, por conta da forte chuva que caia no momento do acidente. A ocorrência foi registrada por volta das 12h45 deste domingo, entre Peabiru e Campo Mourão.

O automóvel era dirigido por uma mulher de 45 anos, moradora de Engenheiro Beltrão, que estava acompanhada de sua filha adolescente de 17 anos, e da enteada de 20 anos. As duas se dirigiam a Campo Mourão para fazer a prova do Enem.

Apesar do susto, nenhuma das três ocupantes do veículo ficou ferida. Elas dispensaram o atendimento do Samu e Siate, embarcaram em outro veículo e seguiram a Campo Mourão para fazer o Enem. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.