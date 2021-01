11ª Regional de Saúde recebe insumos para início da vacinação contra a covid-19, em Campo Mourão e região

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu por volta das 12h30 deste domingo, a primeira carga de insumos para o início da vacinação contra a covid-19. A carga é composta de 24 mil seringas e agulhas, máscaras de proteção individual, aventais, álcool, algodão e carteirinhas de vacinação.

O caminhão da Secretaria de Saúde do Estado (SESA), que saiu ontem de Curitiba, fazendo as distribuições nas regionais de Saúde do Estado, está sendo escoltado pela Polícia Militar. A carga foi recebida pelo chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivélton Wagner Siqueira, pelo prefeito Tauillo Tezelli e secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

“A partir desse momento estamos com tudo alinhado para a entrega das vacinas aos municípios. Só precisamos da liberação por parte do Ministério da Saúde”, disse Eurivélton. Na terça-feira, a Regional de Saúde deverá fazer a distribuição do material proporcional aos municípios da Comcam.

Siqueira afirma que a vacinação contra a Covid-19 seguirá os protocolos do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, que é referência internacional em campanhas de vacinação.

“Lembrado que a vacinação será por etapas, podendo levar de 12 a 16 meses, dependendo da capacidade de produção dos laboratórios, entrega logística, até chegar à população. A primeira etapa será para profissionais de saúde que estão na linha de frente e todos os idosos em asilos”, informou.

A nível nacional, a previsão é que a vacinação tenha início na quarta-feira (20), porém, o chefe da Regional de Saúde prefere manter a cautela. “Há essa previsão para início na quarta-feira, mas não queremos criar falsa expectativa. O importante é que o estado do Paraná está preparado para iniciar imediatamente a imunização nos 399 municípios, assim que a vacina for liberada”, assegura ele.

O secretário de Saúde de Campo Mourão disse que o município está preparado para iniciar a primeira etapa de vacinação, se possível a partir de quarta-feira.

“Campo Mourão está preparado para esse momento, com estratégias para essa primeira etapa, numa situação um pouco menor, mas já prevendo uma vacinação em massa. Para isso já estamos preparando alguns espaços do município para fazer a vacinação em grande quantidade e com segurança à população”, disse Sérgio.