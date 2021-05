Veículo com quatro jovens capota após bater em moto

Um veículo GM/Vectra, com placas de Peabiru, capotou após bater na traseira de uma motocicleta, na noite dessa sexta-feira. O acidente ocorreu na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru.

No veículo viajavam quatro jovens, com idade entre 18 e 20 anos. Já a moto, da marca Honda Today, era conduzida por um rapaz de 19 anos. Todos sofreram ferimentos, mas sem gravidade e foram atendidos pelas equipes do Siate, Samu e Viapar, sendo encaminhados ao hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão.

Segundo as informações, a moto seguia um pouco à frente do automóvel, quando ocorreu o choque traseiro. Um dos passageiros do carro contou aos policiais rodoviários, que a moto usava apenas a luz de freio traseiro, por isso o motorista só percebeu quando estava em cima e não teve tempo de evitar o impacto.

Após o choque, o veículo saiu da pista e capotou, ficando próximo de bater em um poste. A moto também foi parar fora da pista. Apesar do veiculo ter ficado bastante danificado e com os pneus para cima, os quatro ocupantes saíram sozinho do automóvel.

Apenas o motorista teve ferimentos mais graves. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento e apurar as causas do acidente.