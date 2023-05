Veículo capota, mata passageiro e deixa motorista ferido na PRC-487

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o veículo Mitsubishi/Pajero Dakar em que estavam, capotar. O acidente ocorreu por volta das 21h de ontem, enquanto chovia, situação que pode ter contribuído com o acidente.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel com placas de Pinhão/PR, trafegava pela rodovia no sentido Luiziana a Iretama, quando o motorista de iniciais F.W.Z., 26 anos, acabou perdendo o controle da direção e capotando fora da pista.

O passageiro Everton Rosa, 33 anos, morreu no local. Segundo as informações ele era empresário em Guarapiava. No veículo estavam mais três mulheres, de 23, 26 e 32 anos, mas elas não se feriram.

O motorista havia bebida, conforme confirmou exame de etilômetro e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, após receber atendimento médico. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.