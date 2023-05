Motorista reduz velocidade e carro é atingido violentamente na traseira

Uma violenta colisão traseira foi registrada na noite chuvosa deste sábado, 27, na região do jardim Aeroporto, em Campo Mourão. Os dois veículos, um Ford Verona e um Ford Focus seguiam pela avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho, quando ocorreu a batida.

O motorista do Verona seguia à frente e ao reduzir a velocidade em uma lombada, na esquina com a rua Belin Carolo, teve o veículo atingido em cheio na traseira pelo Focus, dirigido por um jovem de aproximadamente 20 anos.

Os dois veículos percorreram alguns metros após a batida, que deixou ambos com danos de grande monta. Os motoristas não se feriram. Equipes da Polícia Militar e Samu estiveram no local para atender a ocorrência.

O tenente Leniel, do 11º Batalhão da Polícia Militar disse que os dois motoristas estavam em visível estado de embriaguez, porém, recusaram passar pelo teste do etilômetro. “Os dois foram encaminhados para a delegacia para a lavratura do boletim de ocorrências por estarem dirigindo embriagados”, disse o tenente.