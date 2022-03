Veículo capota, mata motorista e deixa passageira ferida na PR 487

O motorista de um VW/Gol, identificado por Milton Venturoso de Paiva, 59 anos, morreu vítima de um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luizana. O acidente ocorreu próximo à fazenda Onça Parda.

Segundo as informações, o homem que ainda não teve a identidade divulgada saiu de Goioerê e seguia sentido a Luiziana, quando acabou perdendo o controle do veículo. Descontrolado, o automóvel saiu da pista, capotou e bateu no barranco.

O motorista morreu no local, e a passageira Lourdes Emiko de Paiva, 61 anos, ficou ferida. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e até do aeromédico estiveram no local e prestaram socorro a ela, que foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura na região do tórax.

A perícia também fez o levantamento no local do acidente para apurar as circunstâncias do capotamento. O corpo da vítima será levado para o IML de Campo Mourão.