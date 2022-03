Jogando com equilíbrio, time mourão bateu o CAD Guarapuava no Centro-Sul do Paraná

Com gols nos minutos finais, o Campo Mourão Futsal largou com vitória por 2 a 0, fora de casa, sobre o CAD Guarapuava (campeão da Série Prata 2021) no Paranaense Série Ouro. O experiente Leandro Kaires foi o nome do jogo ao abrir o marcador há um minuto e meio do fim da partida, e fazer dois a zero quando faltavam 40 segundos para o encerramento.

Melhor na maior parte do confronto, Campo Mourão pressionava, mas não conseguia converter em gols as boas chances que criava. Vez ou outra o goleiro Ângelo fazia sua parte com boas defesas, afastando o perigo da meta mourãoense. Mais equilibrado, o Carneirão conseguiu seu objetivo de vencer fora de casa na abertura do mais disputado campeonato estadual do Brasil. “Conseguimos fazer um jogo equilibrado entre ataque e defesa e ter qualidade no jogo de apoio, e isso é muito importante. E uma vitória na estreia dá confiança aos nossos jogadores e ficamos muitos felizes, mas sabemos que temos muito a melhorar. Vamos trabalhar para domingo fazer um grande jogo frente ao nosso torcedor”, avalia Giba, comandante técnico do Campo Mourão.

No domingo, dia 20, a equipe mourãoense estreia em casa, diante da sua apaixonada torcida, quando recebe às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Palmas (Sudoeste do Paraná), pela segunda rodada do paranaense.