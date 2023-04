Veículo capota e mata duas pessoas entre Fênix e Barbosa Ferraz

Duas pessoas morreram em mais um trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia PR- 369, entre Fênix e Barbosa Ferraz. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma adolescente hospitalizada em estado gravíssimo.

O motorista de um veículo Gol transitava pela rodovia sentido a Barbosa Ferraz, quando perdeu o controle da direção após passar por uma curva, no bairro Ortiguinha, próximo à Vila Rural Maria Maria Gonçalves Virgínio.

Descontrolado, o automóvel saiu da pista e capotou por diversas vezes. Uma equipe da unidade de saúde de Barbosa Ferraz chegou rápido ao local e percebendo a gravidade dos feridos, acionou equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. O aeromédico do Samu de Maringá também foi acionado para dar apoio, encaminhando as vítimas mais graves ao hospital.

No entanto, o motorista e um passageiro morreram no local. Dentre os feridos, dois foram encaminhados ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão, enquanto a adolescente precisou ser sedada e entubada pelas equipes médicas do Samu.

Em estado gravíssimo ela foi levada de helicóptero ao hospital Santa Casa de Maringá. Segundo as informações a família vinha de Jundiaí (SP) para visitar parentes em Barbosa Ferraz. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML Campo Mourão.

Com informações e fotos: Colunanews