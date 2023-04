Homem morre alvejado por vários tiros em Campo Mourão

Um homem de 57 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 7, em Campo Mourão. A vítima identificada como José Carlos Ferreira, conhecido como “Zebrão”, foi cruelmente assassinada, na rua Belim Carolo, no jardim Aeroporto.

Segundo as informações, um veículo com duas pessoas teria parado em frente à residência e um deles desceu, chamou a vítima pelo apelido (Zebrão) e quando ele saiu foi surpreendido pelos tiros.

Ferido com pelo menos sete disparos, ele morreu no local. A Polícia Militar chegou em seguida, acionou o Samu, mas quando os socorristas chegaram ele já estava morto. Na casa havia mais pessoas que correram ao perceberem os disparos.

A Polícia Civil esteve no local colhendo informações para iniciar as investigações. Várias cápsulas de pistola .40mm foram apreendidas na cena do crime.

A Polícia Científica também realizou os trabalhos de perícia e o corpo foi encaminhado ao IML para exame de autópsia. Zebrão conta com diversas passagens no meio policial, inclusive por homicídio. A Policia Civil apura as causas que motivaram este que foi oitavo homicídio cometido este ano em Campo Mourão.