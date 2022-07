Veículo capota e deixa motorista ferido na PR-158

O motorista de um veículo VW/Polo ficou ferido ao capotar fora da pista. O acidente ocorreu na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru, no início da noite desse domingo, 3.

Segundo as informações, o motorista de 47 anos dirigia sentido Peabiru/Campo Mourão, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. Desgovernado, o automóvel caiu em um barranco, ficando com as rodas para cima.

O motorista ficou preso no interior do carro e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O local em que o veículo parou dificultou o resgate pelos socorristas, mas o homem recebeu todos os cuidados da equipe e foi levado rapidamente ao hospital Pronto Socorro, com alguns ferimentos pelo corpo.

A Policia Rodoviária Estadual esteve no local parar apurar as circunstâncias do acidente e verificar se o motorista havia ingerido bebida alcoólica.