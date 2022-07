Colisão frontal entre carro e caminhão mata cinco pessoas da mesma família na região

A manhã deste domingo, 3, foi marcada por uma tragédia na rodovia PR-323, próximo ao trevo de São Lourenço, em Cianorte. Cinco pessoas de uma de um mesma família morreram em um acidente automobilístico.

Segundo as informações, os cinco que estavam em um veículo VW/Santana, seguiam para Cianorte para participar de uma confraternização em família, quando houve colisão frontal com um caminhão.

De acordo com as informações, o caminhão seguia sentido Cianorte a Tapejara, atrás de um veículo Celta, quando ao se aproximar da Estrada Guarité, o motorista do carro teria freado bruscamente sobre a pista para acessar uma estrada secundária.

O condutor do caminhão desviou para a pista contrária para evitar a colisão na traseira do Celta, mas acabou colidindo frontalmente com o Santana. Todos os ocupantes do veículo morreram no local.

As vítimas foram identificadas por Benedito Cândido, 35 anos, Neuza Ribas Brandão, 63, Vilma Brandão, 43, Welington Brandão, 21, e Lorraine Brandão, 17 anos. De acordo com as informações de familiares, as vítimas eram pai, mãe, filhos e sogra do condutor.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária estiveram no local, mas as vítimas já estavam em óbito. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica de Campo Mourão foram acionados para realizar os devidos procedimentos.

Com informações: Noti-cia