Veículo capota após se envolver em acidente no centro de Campo Mourão

Um veículo GM/Onix acabou tombando ao envolver-se em um acidente no início da tarde desta segunda-feira, 10, na avenida José Custódio de Oliveira, cruzamento com a rua Harrison José Borges, centro de Campo Mourão.

Segundo as informações o acidente aconteceu após a condutora do Onix, que seguia pela rua Harrisson José Borges, sentido jardim Gutierrez ser atingida pelo Renault Fluence, que transitava pela avenida, sentido Asa Leste. O Onix não parou no cruzamento.

Com o impacto da colisão o Onix tombou. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local e prestaram atendimento a ambas as condutoras, porém só a motorista do Onix, de cerca de 50 anos, precisou ser encaminhada ao hospital para uma melhor avaliação. A condutora do Fluence foi liberada no local pelo médico do Samu.

A Policia Militar esteve no local e com ajuda dos bombeiros e de terceiros realizaram o destombamento do veículo e posteriormente liberaram a via.